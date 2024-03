Superlega playoff. L’Allianz punta a riaprire la serie con Piacenza. Stasera davanti a suoi tifosi non può sbagliare

La posta in palio è tanta. Il traguardo è lontano ma l’Allianz Milano ha un obiettivo chiamato semifinali scudetto. Per raggiungerlo però, dovrà riaprire la serie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, avanti 2 a 1. In casa, alle 20.30 si va in scena gara 4, con gli emiliani che faranno di tutto per evitare l’eventuale match numero 5, in programma eventualmente mercoledì 27 marzo. Ci vorrà tutto il cuore, la tenacia e la tecnica disponibile ai ragazzi di coach Piazza.Giuliana Lorenzo