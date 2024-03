Superlega playoff. Monza vuole gara 3 con Civitanova: "Un’altra battaglia»

Quattro vittorie in cinque precedenti stagionali (di cui due su due in trasferta) non devono far sentire la Mint Vero Volley Monza già in semifinale scudetto. Alla squadra del Consorzio ne servirà un’altra, la più difficile, pesante e importante, per passare il turno, eliminando dalla corsa al titolo i vice-campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, di cui è diventata la bestia nera. Il primo match point Cachopa e compagni lo avranno già domenica in gara 3 all’Eurosuole Forum, campo già espugnato nel primo episodio della serie grazie a un dominante Eric Loeppky.

La squadra allenata dall’ex ct della Nazionale Gianlorenzo Blengini, reduce dalla semifinale d’andata di Champions contro l’Itas Trentino, sarà spalle al muro, sapendo di non poter più sbagliare a differenza dei brianzoli che male che vada avranno una seconda chance tra le mura amiche prima di un’eventuale bella. Per quello che si è visto finora gli uomini di Eccheli hanno tutte le carte in regola anche per completare un clamoroso cappotto che varrebbe oltre che il biglietto per la semifinale la sicurezza di giocare le coppe europee nella prossima stagione. Il libero Marco Gaggini come tutti i compagni tiene per ora i piedi per terra: "E’ stato importante aver vinto anche gara 2. Abbiamo lottato in tutti i set su ogni pallone ma non è ancora finita perché ora ci aspetta un’altra battaglia". Resta da capire quali energie psicofisiche saranno rimaste ai marchigiani, attesi anche dalla sfida di ritorno contro Trento che metterà in palio il pass per la finale della massima competizione europea.

A.G.