Superlega. Powervolley al Cloud attesa dalla Prisma: "Riscattiamo il ko della gara d’andata»

L’Allianz Milano, tra trasferte e indisponibilità dell’Allianz Cloud, torna finalmente a casa. Oggi alle 16 i meneghini, per la prima giornata del girone di ritorno, sfidano nell’ex PalaLido la Gioiella Prisma Taranto, cercando di riscattare la cocente sconfitta dell’andata, un secco 3 a 0 che aveva fatto iniziare il percorso in Superlega sotto una cattiva nuvola. I lombardi hanno risalito la china, trovando chimica nel gruppo parzialmente nuovo e alzando il livello. L’Allianz, inoltre, grazie al successo di una settimana fa contro la Valsa Group Modena, ha chiuso il girone sesta e quindi cercherà di consolidare le proprie certezze, raccogliere punti e arrivare con la giusta attitudine ai prossimi impegni di Champions (mercoledì contro Innsbruck), campionato (22 e 26 dicembre) e quarti di Coppa Italia (29 dicembre contro la Lube). "Con la partita di Taranto – spiega il secondo libero Matteo Staforini - inizia la seconda fase del campionato. Da qui in avanti sarà un mese ricco di sfide molto belle, da giocare a partire da quella di domenica in casa nostra, dove vogliamo “vendicare“ il risultato dell’andata contro una Taranto che sta esprimendo bene il suo gioco e sta dando filo da torcere a chiunque". La Gioiella ha appena dieci punti in classifica (terzultima) e proverà a tutti i costi ad iniziare al meglio il ritorno per migliorare la classifica.Giuliana Lorenzo