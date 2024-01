SuperLega. Premio a Nikolov, nominato Mvp di dicembre

Prima di Lube-Allianz Milano in programma domani alle 18 all’Eurosuole Forum, Alex Nikolov verrà insignito del premio come miglior giocatore di dicembre in SuperLega. La Lega Pallavolo Serie A lo ha nominato Mvp per l’efficacia nei match di regular season che hanno chiuso l’anno solare e lo schiacciatore classe 2003 riceverà il riconoscimento da Simona Sileoni, la presidentessa biancorossa. Il golden boy del volley balcanico è stato scelto grazie a due titoli di Mvp, entrambi conquistati in partite giocate in trasferta. Il primo in Emilia, il 17 dicembre, nel 3-2 corsaro ai danni della Gas Sales Bluenergy Piacenza, in cui ha messo a segno 17 punti. Il secondo in Brianza, nel blitz in quattro set contro la Mint Vero Volley Monza, partita che lo ha visto salire in cattedra con 23 sigilli personali. Nel mese di novembre invece era stato eletto Mvp del campionato Oleh Plotnytskyi, schiacciatore di Perugia.

an. sc.