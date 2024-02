Superlega, si fa sul serio. Contro Piacenza e Allianz. Monza cerca la fiammata per la griglia dei playoff

La Mint Vero Volley Monza è attesa dalla prima di due trasferte decisive per la griglia dei playoff di Superlega. In attesa del derby lombardo in programma nel giorno di San Valentino contro l’Allianz Milano, oggi alle 17.30 i ragazzi del Consorzio faranno visita alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza forza del campionato, in grado lo scorso weekend di imporsi sui campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia. La formazione brianzola, reduce dalla vittoria di Istanbul valsa il pass per la finale di Challenge Cup, dovrà ancora fare a meno del giapponese Ran Takahashi. Toccherà ancora a Erik Loeppky sostituirlo. Non sarà una giornata facile per una squadra stanca e sfavorita dal pronostico, che però in queste stesse condizioni ha battuto i campioni d’Italia dell’Itas Trentino sfiorando poi il trionfo in Coppa Italia a Casalecchio di Reno (Bologna). La classifica al momento vede Monza al settimo posto, ma le cose potrebbero cambiare, anche perchè nelle ultime giornate il calendario appare meno duro e le distanze restano molto ravvicinate, anche con Verona. Coach Massimo Eccheli è concentrato su Piacenza: "Giochiamo contro una squadra che ha recuperato i suoi infortunati e che è stata brava a tener botta, nei piani alti della classifica, nonostante defezioni importanti. Nell’ultima giornata ha colto la vittoria contro i Campioni del mondo di Perugia, dimostrando di essere in un buon momento di forma: ci aspetta una partita difficile".