Tegola per la Lube. Nikolov deve operarsi

Tegola per la Lube subito dopo la fine della stagione. Alex Nikolov dovrà essere operato, si sottoporrà a un intervento di asportazione di ernia discale. Lo schiacciatore bulgaro soffriva di problemi alla schiena, zona lombare, tanto che per colpa di questi dolori aveva dovuto saltare le ultime due gare dei Playoff 5°Posto, cioè la semifinale a Piacenza e la finale a Verona (lo scaligero Mozic, è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra) e ieri la Lube ha comunicato la notizia. L’atleta sarà operato giovedì 16 maggio all’ospedale Borgo Trento di Verona dal professor Massimo Balsano e osserverà almeno 60 giorni di stop prima del graduale recupero. La decisione si legge nella nota del club "è stata presa martedì in tarda serata, nel corso di un consulto al quale, oltre allo stesso atleta, al dg biancorosso Beppe Cormio e al team manager Matteo Carancini, hanno preso parte Mariano Avio, responsabile sanitario della società, il consulente ortopedico Massimo Balsano, Ugo Albisinni, radiologo interventista dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, e Vladimir Nikolov, padre del giocatore". Sui social sono piovuti auguri di guarigione. Di sicuro nell’immediato la tegola sarà soprattutto per il suo coach della nazionale, perché il neo commissario tecnico della Bulgaria, Gianlorenzo Blengini, non lo avrà per tutta la Volleyball Nations League. L’allenatore della Lube 2024-2025 Giampaolo Medei invece dovrebbe stare più tranquillo, anche se con la schiena non si scherza mai e la stessa Lube ha avuto di recente brutti ricordi (il centrale brasiliano Isac). Nikolov inizierà la riabilitazione a fine luglio e quindi ha tutto il tempo per presentarsi in salute per l’inizio del nuovo campionato.

Andrea Scoppa