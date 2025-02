Tifosi al seguito. Biancorossi in Emilia sostenuti da 101 tifosi

Saranno precisamente 101 i tifosi biancorossi che si dirigeranno al PalaPanini, chi in pullman e chi con mezzi propri. A poche ore dal match, Medei lo ha anticipato così: "Ci aspetta un classico tra società storiche, una sfida suggestiva, ma come sempre in campo conta il presente. Attraversiamo un buon momento e vogliamo confermare il trend positivo e non sottovalutiamo Modena, squadra dal roster completo, con un bel mix tra veterani ed emergenti. Scenderemo in campo agguerriti, con la consapevolezza di affrontare un match duro anche per la spinta dei tifosi di casa. Cosa farà la differenza è difficile dirlo, ma la battuta potrebbe essere un fattore determinante visto quanto accaduto all’andata. I nostri rivali sono cresciuti dai nove metri e hanno trovato un maggiore equilibrio in ricezione, questo fa supporre un approccio aggressivo dei due team. La classifica? Vogliamo chiudere tra le prime quattro, siamo a buon punto per confermare quest’obiettivo tutt’altro che scontato".