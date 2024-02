Trasferta dei meneghini. Milano a Padova, fratelli contro. Paolo Porro: "Luca, vincerò io»

L’Allianz Milano scende in campo a Padova, oggi alle 18, con l’obiettivo di portare a casa solo un risultato: la vittoria. I lombardi arrivano alla sfida senza due tasselli fondamentali: Piano dopo l’operazione al menisco e Kaziyski (problema muscolare). Non dovranno comunque esserci alibi: "Tutte queste ultime partite sono importanti – spiega il regista Paolo Porro – perché definiranno la classifica finale e quindi gli incroci dei playoff. Contro Padova sarà importante fare punti, ma a casa loro non sarà semplice. Giocano sempre molto bene alla Kioene Arena e hanno un bel tifo. Dovremo essere consapevoli e sicuri dei nostri mezzi. La determinazione con cui affronteremo la gara sarà fondamentale. Giocheremo anche contro mio fratello Luca (schiacciatore, ndr), che sta facendo molto bene. Ecco, speriamo che non si ripeta contro di noi". I veneti e possono anche contare sull’altro giovane del roster Gardini, figlio d’arte e che sarebbe nel mirino di Milano per la prossima stagione.

Giuliana Lorenzo