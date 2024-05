Trattative. Civitanovesi interessati a Dirlic. In uscita l’opposto Motzo

Non si fermano le voci di mercato sul reparto degli opposti della Lube che verrà. Ne verrà cambiato solo uno, con Motzo in uscita, oppure questi rumors potrebbero far dedurre che la posizione dell’opposto Lagumdzija non sia così salda e che potrebbe essere ceduto in caso di offerta congrua? Abbiamo già riportato nei giorni scorsi l’indiscrezione di alcune testate modenesi che danno l’atleta bosniaco naturalizzato turco corteggiato dagli emiliani. Lagumdzjia di certo piace a Giuliani e il tecnico settempedano lo conosce bene avendolo allenato nella nazionale, ma l’eventuale ingaggio sorprenderebbe visto che il club gialloblù ha appena ufficializzato Buchegger nello stesso ruolo. Nelle ultime ore altre indiscrezioni danno inoltre Civitanova interessata a Dirlic, opposto che ha fatto molta panchina in questa stagione a Milano chiuso dall’esplosione di Reggers. Un atleta che però l’anno precedente si era classificato al secondo posto nella classifica dei realizzatori alle spalle di Lagumdzija. Che possa salutare l’Allianz ci sta, ma non si capisce perché dovrebbe scegliere la Lube se pure qui poi dovesse fare panchina. Si era parlato del cubano Herrera neocampione d’Italia a Perugia dove ha giocato poco ed è stato scavalcato nella gerarchia tecnica dall’omologo Ben Tara. Da non scartare l’ipotesi di un giocatore che ha militato in Polonia, torneo da cui proviene Medei. Infine Alessandro Bovolenta, figlio d’arte del compianto Vigor e talento di Ravenna sconfitta nella semifinale playoff A2 da Grottazzolina, pare abbia rifiutato il trasferimento alla Lube. A quanto ci risulta il club biancorosso lo aveva contattato, ma avrebbe preferito accasarsi a Piacenza.

Andrea Scoppa