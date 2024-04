Un anno di SuperLega al botteghino. Lube, seconda come incassi

Il sito specializzato Volleyball ha pubblicato un’interessante ricerca sulla media spettatori in regular season di tutte le 12 società di SuperLega e gli annessi incassi al botteghino. Ebbene, prendendo in esame le 11 partite casalinghe disputate da ottobre ad inizio marzo, la Lube risulta il secondo club ad avere incassato di più, anche se distaccato parecchio dalla leader Modena. Civitanova invece ha chiuso solamente al 7° posto in quanto a media-pubblico all’Eurosuole Forum. Modena insomma si conferma città a vocazione pallavolistica vincendo la classifica dei tifosi. Nonostante un team che ha deluso e che ha addirittura rischiato di non disputare i playoff, gli emiliani hanno avuto complessivamente 43.209 presenze al PalaPanini, una media di 3.928. Un dato significativo che però, come riportato dalle principali testate emiliane, è andato in calo nel girone di ritorno perdendo circa 600 spettatori a gara, evidentemente sfiduciati vista la crisi dei gialloblù. Modena ha preceduto di un soffio Perugia. La Sir ha avuto 42.199 tifosi, media di 3.836, non stupisce considerati i risultati della squadra (ha vinto ogni competizione fatta: Supercoppa, Mondiale e Coppa Italia) e l’ampliamento del PalaBarton aggiungendo gli angoli. Terzo posto per Verona, quarta Milano, scendendo sotto le 3mila presenze di media ecco Padova, Trento (abbastanza giù per essere i campioni d’Italia) e settima la Lube con 28.966 presenze globali, in media 2.633. Il dato dei biancorossi resta bassino, d’altronde non c’è mai stato un "sold out" (solo in Champions contro Trento in semifinale ed è stato sfiorato in gara5 contro Monza) e il top sono state le 3.467 persone contro Modena. La media è comunque leggermente salita rispetto all’andata e attenzione, utilizzando i numeri ufficiali di Lega, la Lube ha avuto un notevolissimo incremento in confronto alla regular season 2022-2023. Allora le presenze erano state poco più di 21mila per una media appena inferiore alle 2mila ad uscita. Evidentemente il gran finale degli scorsi playoff (tra l’altro con 5 sold out) aveva dato entusiasmo e i tifosi sono stati più vicini al gruppo di Blengini, speriamo non si ri-allontanino dopo questa eliminazione nei quarti. Il club non potrà contare a fine stagione, come abitudine, sui pienoni e gli incassi dei playoff, ma comunque Civitanova è stata la seconda società più "ricca".

Anche qui primato per Modena con 600.847 euro, poi la Lube a 373.733 e terza Perugia 362.425. La piazza d’onore è stata raggiunta perché il biglietto per assistere ad un match dei biancorossi è stato il secondo più caro. Volleyball ha indicato Modena al comando con una spesa media per tagliando di 13,91 euro, poi Civitanova con 12,90. Ultima Cisterna con appena 4,75 euro.

Andrea Scoppa