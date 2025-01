Una Lube da impazzire. È finale contro Verona

ITAS TRENTO 2 CUCINE LUBE CIVITANOVA 3 (26-24, 24-26, 14-25, 25-22, 13-25)

ITAS TRENTINO: Michieletto 15, Sbertoli 1, Rychlicki 1, Lavia 16, Bartha 13, Flavio 15, Laurenzano (L), Garcia 11, Magalini 2, Acquarone. N.E. Bristot, Pesaresi, Kozamernik e Pellacani. All. Soli

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 9, Gargiulo 6, Loeppky 18, Boninfante 4, Lagumdzija 18, Bottolo 16, Balaso (L), Orduna, Poriya 2, Dirlic 2, Nikolov 6, Podrascanin. N.E. Bisotto e Davi Tenorio. All. Medei

Arbitri: Puecher e Piana

Note: durata set 28’, 29’, 21’, 33’, 22’. Spettatori 7.812; Itas battute sbagliate 18, ace 8, muri 7, ricezione 47% (perfetta 22%), attacco 45%; Lube bs 22, ace 6, muri 10, 52% (28%), 50%.

La meglio gioventù per la finale a sorpresa. Saranno Civitanova e Verona a contendersi alle 15.15 (Rai2 e Vbtv) 2, la Coppa Italia 2025. Dopo la rimonta scaligera contro i campioni di Perugia, la Lube si è aggiudicata un’altra pazza gara finita al tie-break. Il 3-2 sui campioni d’Europa di Trento vendica il ko al Mondiale e 4 anni dopo l’ultima Final Four (vinta, sempre a Bologna), dà ai biancorossi l’opportunità di alzare per l’8ª volta il trofeo.

Medei sogna il successo sfuggito nella precedente esperienza delle 6 finali perse, intanto si gode un altro step fatto dal suo giovane gruppo, un Balaso monumentale e gli ace di Poriya...Soli ha avuto tanto dai centrali, ma è stato "tradito" dai martelli, in primis Michieletto da 11/37.

Primo set. Michieletto pare ispirato, schiacciate e ace per il 9-5. L’ex Rychlicki non trova il +6 e sul turno in battuta di Loeppky la Lube rosicchia 15-13. Entra Garcia e si va punto a punto, poi Chinenyeze butta giù il 23-24. Proprio lui sbaglia la battuta e regala i vantaggi: Gargiulo va lungo e Michieletto non perdona di ace.

Secondo set. Equilibrio, i punti di Loeppky spingono la Lube 17-19. Michieletto crolla (1/9) e Civitanova domina a muro, compreso Chinenyeze per il 21-24. Bartha annulla due chance e Lavia fa 24-24. Ancora vantaggi! Loeppky passa, Garcia invade.

Terzo set. La Lube difende tanto, varia i colpi e fa suoi tutti gli scambi più lunghi: 12-7. Le facce dell’Itas sono da bandiera bianca, il gap si squarcia e Michieletto non c’è. Incredibile 18-9. Lagumdzija sigla il 24-14 e poi mura Magalini.

Quarto set. L’Itas tira fuori l’orgoglio, block di Bartha su Gargiulo, ace di Lavia e 11-7. La Lube anche a -6 ma non esce mai dal parziale e grazie ai colpi del neoentrato Nikolov addirittura mette paura col 22-23. Garcia è glaciale, poi ace di Michieletto.

Tie-break. Sull’11-9 Balaso salva due attacchi come un portiere e la sfida cambia. Entra Poriya e spara 2 ace, 12-13!. Lavia pareggia ma poi attacca fuori dopo una follia di Boninfante. Un altro errore in attacco, di Bartha, fa esultare la Lube.

Andrea Scoppa