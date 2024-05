Va oltre il rubicone. Ancona, il primo posto è anche matematico

ancona

PARZIALI: 25-13, 25-19, 25-14

THE BEGIN : Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita 1, Albanesi, Gasparroni 3, Fantauzzo 11, Tomassetti, Ferraro 10, Ferrini 11, Sansonetti, Ujkaj, Santini 12. All. Della Lunga.

SAB GROUP RUBICONE: Gherardi 1, Occhipinti 2, Aldini 1, Nori, Ricci Maccarini 10, Carlini, Bertacca 3, Marini 3, Alcantarini, Brasina, Procelli 2, Nori, Bellomo 5. All. De Marco.

Arbitri: Nampli e Marcelli.

E’ primo posto matematico per Ancona che vince ancora da tre punti anche se ne sarebbe servito solo uno ai dorici per mettere dietro tutti nel girone E della B maschile. "Vogliamo vincere le due partite restanti in casa" avevano detto in settimana sia coach Della Lunga che il regista Larizza e, almeno la prima, è andata. Ancona riscatta la sconfitta dell’andata brindando al primato solitario per un successo ampiamente meritato e netto. Molto bene capitan Ferrini, soprattutto dalla linea dei 9 metri, seguito da Santini, anch’egli efficace in battuta. Tre punti preziosi in chiave playoff.