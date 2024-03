Valsa di lusso a Dubai: stasera la finale . Tanti punti per Sapozhkov, bene Rinaldi

È un torneo dimostrativo, senza una valenza ‘ufficiale’, il livello tecnico non è di certo quello della SuperLega o quello delle coppe europee, o almeno delle sue fasi finali, però intanto la Valsa Group Modena Volley giocherà per la vittoria in un trofeo, e forse proprio per questo la società ha deciso di inviare Bruno e compagni a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Grazie alla vittoria per 3-0 maturata nella semifinale di venerdì sera contro Padova, infatti, Modena si è assicurata un posto nella finalissima del Nas Tournement oggi, alle 18 italiane, contro il Fohood Zabeel, che altro non è che una selezione di giocatori di Catania (quasi tutti) e della Gioiella Prisma Taranto.

La formazione titolare utilizzata in tutti i match del torneo è quella con Bruno in regia, Sapozhkov opposto, Davyskiba e Rinaldi in posto quattro, Sanguinetti e Brehme al centro e il ritornante Federici come libero.

Tutto fa pensare che sarà proprio questo sei più uno a esordire anche nei Play Off per il quinto posto in partenza da giovedì 4 aprile contro la Lube Civitanova.

Proprio il russo ha maramaldeggiato negli Emirati, risultando il top scorer in tutte le partite (tranne l’ultima del girone nella quale Giuliani ha girato tantissimo gli effettivi) e mettendo a segno 17 punti anche nella semifinale vinta: per lui 3 ace, 4 muri e il 50% in attacco.

Dall’altra parte della barricata sta facendo molto bene in ricezione Tommaso Rinaldi, anche venerdì sopra al 60% di positività (67% per l’esattezza) e al 50% di efficienza.

Come detto oggi la conclusione del torneo, che potrebbe fruttare un trofeo da mettere in bacheca e anche un buon introito monetario, per la società e per i giocatori, poi il via ai play off per il quinto posto su cui le speranze sono molto alte.

PLAY OFF QUINTO POSTO. Come detto l’inizio del torneo sarà in trasferta, giovedì 4 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, poi match casalingo contro Cisterna domenica 7 aprile.

La prevendita per le partite interne (solo due nel girone, Cisterna e Padova) è iniziata venerdì e la società ha optato per prezzi popolari che incentivino il pubblico: 10 euro prezzo unitario per curve e gradinate, 15 euro per i distinti centrali e laterali, 20 euro per i parterre centrali e laterali, 30 euro per la tribunissima e 40 euro per i centralissimi. Biglietti in vendita su Vivaticket e alla biglietteria del palasport dal lunedì al venerdì.

Alessandro Trebbi