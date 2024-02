Valsa, il grido di battaglia di Gollini : "Contro Catania non sbaglieremo"

Il mercato impazza e da ieri circola anche la voce che vedrebbe Modena aver offerto un contratto al martello di Taranto Gutierrez, classe 2001: per far posto a chi tra Juantorena (che sembra avere un accordo già in tasca per la prosecuzione di un anno) o Davyskiba? O è solo una manovra di disturbo verso altre società? Manovre di disturbo che riguardano anche Podrascanin, che ha ricevuto offerte anche da Milano e Verona, con Modena che però rimane avanti nelle preferenze del serbo, per ora. Poco importa o dovrebbe importare, in un momento nel quale la Valsa Group si gioca la partita più importante della stagione, quel Modena-Catania che potrebbe valere l’accesso ai play off, l’ultima e già retrocessa squadra siciliana dopo aver affrontato i primi della classe domenica scorsa. A presentare la sfida è Riccardo Gollini, il libero che riparte da quanto accaduto a Trento pochi giorni fa e poi presenta la battaglia da non fallire contro la Famitalia.

Gollini, tornando a domenica scorsa vi pesa quel terzo set perso con la ‘Trento B’?

"Pesa il terzo set perso contro quasi tutta la panchina di Trento, ma in noi c’è grande rammarico anche per il primo parziale di domenica, perché abbiamo avuto tante occasioni, siamo partiti bene, per quello spezzone di match abbiamo dimostrato di poter stare al loro livello. Poi siamo calati, l’Itas ha aumentato il ritmo e il rammarico rimane per il terzo parziale".

Trento sarà sicuramente l’avversaria di Modena in caso di qualificazione ai play off...

"Lavoriamo ogni giorno per cercare di limare la distanza, però non pensiamo a quello che potrebbe essere dopo, pensiamo a domenica, a quella che sarà la partita più importante per noi. Vogliamo centrare il nostro obiettivo, entrare nei play off e dire la nostra".

Appunto, Catania. Siete consapevoli che è una partita da non fallire?

"Sì, certo, è un match da non perdere. Per noi quella con Catania è una sfida molto importante, ci stiamo preparando bene e credo che la affronteremo nel migliore dei modi, ben consapevoli di quale sia l’importanza di questa gara".

Barba e Capelli. Intanto il volley torna protagonista stasera a Barba e Capelli su Trc alle 23. Ospite del programma Tommaso Rinaldi, giocatore di Modena Volley, che commenterà la stagione dei gialloblù . In studio anche l’ex consigliere Fipav, Eugenio Gollini

Alessandro Trebbi