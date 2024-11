Vero Volley in scena a Istanbul senza Orro. Lavarini: "Ci giochiamo punti importanti"

di Giuliana Lorenzo

Archiviata la festa dell’Unipol Forum, la Numia Vero Volley Milano riparte dalla CEV Champions League. Le lombarde scendono in campo, oggi alle 17.30 in trasferta per la terza giornata della pool C contro il VakifBank Istanbul. In terra turca il club italiano troverà anche l’azzurra Caterina Bosetti, da quest’anno al Vakifbank e per anni allenata a Novara proprio dal coach delle meneghine Stefano Lavarini. Non ci saranno invece Alessia Orro e Radostina Marinova, fermate dai problemi fisici: per la prima (al suo posto la greca Konstantinidou) dolori al ginocchio e per la schiacciatrice bulgara una distorsione alla caviglia. Presente, invece, Paola Egonu, ormai rientrata in campo dopo lo stop di inizio stagione: l’opposto non è ancora al massimo della forma ma ogni match può aiutare a riacquistare ritmo partita e a dare una mano alla squadra in un momento di alti e bassi. Si attende pure il ritorno in campo della schiacciatrice Elena Pietrini, che dopo l’operazione alla spalla di quest’estate, a breve dovrebbe esser finalmente disponibile.

Sarà il quarto match di fila per le due competizioni in Champions: un anno fa, Milano si impose per 3 a 0 in Turchia per poi perdere al tie break in casa. L’obiettivo è quello di continuare la striscia positiva, dopo il doppio 3 a 0 contro Porto e Calcit e di consolidare la posizione in vetta al girone. Non sarà una sfida semplice con le turche che hanno vinto i match delle prime due giornate. "Nell’ultima gara di andata del nostro girone di Champions – dice coach Lavarini - incontreremo una squadra di grande tradizione che annovera tra le sue fila giocatrici di talento e fisicità. Saranno in palio punti molto importanti per il nostro cammino nella competizione e daremo il massimo per fare dei passi in avanti".

Dello stesso parere pure la schiacciatrice Nika Daalderop: "Il nostro obiettivo è vincere per assicurarci la migliore posizione nel girone. Affrontiamo una squadra di altissimo livello, quindi sarà una sfida impegnativa e intensa. Sono davvero entusiasta di giocare questa partita e di tornare in Turchia, un luogo che per me ha un significato speciale (ha giocato al Vakifbank come Egonu nella stagione 2022/23, ndr)"