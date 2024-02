Verso il big match. "Sarà strano vedere Juantorena dall’altra parte della rete»

Alberto Giuliani è uno degli illustri ex che presenta la sfida di domani, ore 18 all’Eurosuole Forum. In questi anni infatti Modena ha ingaggiato diversi atleti che avevano militato a Civitanova, anche se nessuno ha fatto il trasferimento diretto. Stankovic lasciò la Lube nel 2019 e dopo 9 anni in biancorosso, se ne andò da capitano ma alla volta di Piacenza, quindi dodici mesi dopo finì a Modena. Bruno nel 2020 rientrò in patria durante il lockdown, giocò per il Funvic e nel 2021 tornò per la terza volta in carriera al PalaPanini. Infine l’ex più atteso, anche perché l’ultimo ad andarsene, Juantorena. Lo schiacciatore ha lasciato a sorpresa Civitanova nell’estate del 2022 (capitano dopo l’addio di Stankovic) per fare esperienze prima in Cina e poi in Turchia, quindi è diventato un giocatore gialloblù. I tre giocavano insieme nella Lube che fece la doppietta Scudetto-Champions nel 2019. Memore della grande prestazione nel match di andata, con la Lube che si impose 0-3 e lui, più volte applaudito per salvataggi spettacolari eletto Mvp, Fabio Balaso ha parlato alla vigilia: "Al di là della classifica e degli obiettivi nel breve periodo, la sfida tra Civitanova e Modena mantiene inalterato il suo fascino e sarà così anche in futuro. Si parla di due squadre che da tante stagioni si danno battaglia ad altissimi livelli. Dal mio punto di vista arriva una gara bella da giocare e che richiederà il miglior approccio possibile. Magari Modena viene da un periodo complicato, ma può puntare su grandi atleti e questo non dobbiamo scordarlo. Tra l’altro, Osmany Juantorena tornerà qui per la prima volta da avversario. Sarà una partita speciale per lui, per noi ex compagni e per i tifosi. Mi farà effetto vederlo all’Eurosuole Forum dall’altra parte del campo. Con noi ha sempre dato il massimo e ci ha aiutato a vincere trofei importanti".

Andrea Scoppa