VERSO IL MATCH. Yant: "Siamo pronti alla battaglia»

Alla vigilia Marlon Yant ha presentato la sfida fronte Lube: "La finale del Biella Forum è acqua passata, ora per noi la gara di regular season con Perugia ha una grande valenza perché cerchiamo continuità in SuperLega e vogliamo vincere di fronte ai nostri tifosi. Mi sento pronto ad aiutare la squadra sia fisicamente sia mentalmente. Il livello in Supercoppa ci ha dato fiducia e abbiamo tanta voglia di vincere. Quando arriva una battaglia sportiva contro grandi rivali noi non ci tiriamo indietro". Gli risponde così uno degli ex, Davide Candellaro: "Il match è una sorta di playoff perché rigiochiamo con la stessa squadra in un breve lasso di tempo. Troveremo un avversario più attento a quei dettagli che hanno condizionato la gara di mercoledì, con la percezione che in questa fase a condizionare le partite siano le giocate individuali più che le alchimie di squadra".