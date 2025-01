Vetrina mondiale per la Sir Perugia. Il club è pronto a sbarcare in Giappone

È partito il contro alla rovescia per la coppa Italia, il 25 e 26 gennaio a Bologna si daranno battaglia Civitanova Marche, Trento, Verona, e Sir Susa Vim Perugia. C’è qualche incertezza tra i block-devils che oltre allo schiacciatore ucraino Plotnytskyi, problema al bicipite femorale della coscia destra, hanno visto bloccarsi anche l’opposto tunisino Ben Tara, problema alla schiena. Dovrà fare buon viso a cattiva sorte l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha provato già domenica scorsa la squadra senza i due titolari, ma con riscontri non proprio soddisfacenti. Fare a meno dei due attaccanti più prolifici non sarà facile, ma testando la squadra per più tempo, qualche aspetto del gioco si può certamente affinare.

A pochi giorni dal prestigioso evento nazionale che assegna la coccarda tricolore, la società sportiva perugina ha ufficializzato che disputerà nella prossima stagione una tournée internazionale, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal club giapponese Suntory Sunbirds di Osaka è stata confermata l’esistenza di un accordo di partnership con la squadra campione d’Italia in carica che schiera nelle sue file il capitano della nazionale nipponica Yuki Ishikawa. Le due società invieranno tecnici e giocatori agli incontri stabiliti, per scambiare le relative esperienze di gioco e di allenamento. L’esibizione si terrà presso l’Ariake Arena di Tokyo (l’impianto che ha ospitato i Giochi Olimpici nel 2021) il 7 e 8 ottobre ed è già previsto il sold-out per entrambi i giorni. Le due squadre giocheranno nuovamente una gara in Italia nel 2026. "Oggi annunciamo questa collaborazione al mondo: per la Sir Susa Vim Perugia è un grande traguardo, nessuno ha fatto come noi finora. E’ un grande onore e una grande soddisfazione", ha detto il presidente umbro Gino Sirci (nella foto). "Siamo in Superlega dal 2012 ed è la prima volta che organizziamo una collaborazione così strutturata – ha aggiunto il presidente Sirci – Al palazzetto vengono tantissimi spettatori giapponesi e li vediamo sempre sorridenti: il Giappone segue molto la pallavolo e per noi questa partnership ha un importantissimo impatto anche a livello di visibilità. Saremo presenti per due giorni nella arena olimpica che contiene circa 14’000 spettatori, c’è molto interesse nei nostri confronti".