Virtus Mengozzi: "Non dobbiamo disunirci"

Momento poco brillante per la Smartsystem Essence Hotels Fano che cade di nuovo in casa e subìsce la terza sconfitta consecutiva in campionato. Il margine dalla zona retrocessione è ancora rassicurante (+8), ma i virtussini dovranno cambiare marcia quanto prima per raggiungere il traguardo della salvezza. E’ vero che sono al primo anno in serie A2, ma negli ultimi tempi c’è stato un vistoso calo. Il calendario prevede ora la quasi proibitiva trasferta di Brescia domenica 26 gennaio e poi le due sfide casalinghe decisive contro Reggio Emilia e Porto Viro: "Sono assolutamente fiducioso – afferma l’esperto centrale Stefano Mengozzi – , in questo momento non dobbiamo disunirci ma tirare fuori la forza del gruppo, oltre a lavorare sodo e dare il massimo". Eppure l’inizio gara con Pineto di domenica scorsa al Palas Allende aveva fatto ben sperare: "Abbiamo avuto delle occasioni anche negli altri set – continua il romagnolo –, ma anche con palle facili ci siamo fatti prendere dalla fretta manifestando anche qualche tensione di troppo". I virtussini erano consapevoli della forza degli avversari, in modo particolare in difesa: "Certo – continua Mengozzi –, sapevamo di dover attaccare più volte prima di mettere giù palla, però poi è mancata la giusta cattiveria e certi palloni sono sfuggiti per poca attenzione". Per Stefano Mengozzi la ricetta per poter uscire da questa situazione è presto individuata: "Tornare a giocare con entusiasmo e acquisire di nuovo le nostre solite sicurezze, per far ciò sarà fondamentale il lavoro in palestra".

Simone Di Tommaso coach di Abba Pineto che ha battuto la Virtus domenica scorsa commenta così il match che ha visto la sua squadra prevalere: "Ci aspettava una partita difficile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale e questo lo sapevamo. Ci eravamo preparati durante la settimana su ogni aspetto, cercando di focalizzarci sulle difficoltà che ci aspettavano. Ma non è stato affatto facile. Abbiamo faticato in ricezione e sulle battute flot. L’attacco e il servizio sono state però due armi importanti che ci hanno permesso di trovare break che hanno poi condizionato la sfida. Non era facile vincere in un campo caldo come quello di Fano e contro una squadra di grandi qualità".

b. t.