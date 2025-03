Virtus tra Coppa e futuro: "L’anno prossimo playoff"

La Smartsystem chiude la regular season con una sconfitta. In casa contro la capolista Prata, la Virtus perde 3-0. Ma la stagione per i biancorossi non è finita. Il 6 aprile si gioca a Pineto garauno della Coppa Italia. Fano si è classificata in campionato nona, mentre l’avversaria di turno ottava. Il ritorno al Palas Allende è previsto per la domenica successiva, eventuale bella di nuovo a Pineto. Capitan Coscione e soci, nonostante fossero una squadra neopromossa, hanno ottenuto la salvezza con un mese di anticipo. Riguardo alla partita contro la capolista Tinet Prata di Pordenone, che era in corsa per il primo posto, i virtussini hanno ben giocato nei primi due set, mentre nel terzo hanno dovuto alzare bandiera bianca verso metà del parziale complice anche l’infortunio occorso a Roberti: "Prata ha dimostrato tutto il suo valore – afferma il centrale Alessandro Acuti – noi siamo stati bravi nei primi due parziali a tener testa all’avversario, poi nel terzo, anche a causa dell’infortunio di Roberti, abbiamo ceduto nel finale". In un pomeriggio di festa, unica nota stonata è stata l’infortunio alla caviglia sinistra di Federico Roberti. Coach Vincenzo Mastrangelo è dispiaciuto: "Da gennaio ennesimo infortunio per Federico – dice il tecnico pugliese –. Vorrei ricordare che questo è un gruppo che nel corso dell’anno non è mai cambiato, contrariamente ad altre squadre. L’anno prossimo sarebbe bello puntare ai playoff".

b. t.