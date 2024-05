VNL, ORA LA TURCHIA. L’Italia sperimenta e batte la Bulgaria

Un’altra vittoria, che porta alla partita più difficile del primo girone di Nations League con un bilancio incoraggiante nella corsa alla conferma del pass olimpico, che oggi sarebbe saldamente nelle mani delle azzurre.

L’Italvolley femminile di Velasco batte la Bulgaria per 3-0 (25-11, 25-22, 25-19) in poco più di un’ora di gioco scoprendo meglio anche due novità come Yasmina Akrari al centro, la giovanissima schiacciatrice Stella Nervini e Ilaria Spirito come libero. Oggi la sfida alle padrone di casa della Turchia (ore 19 italiane, diretta su DAZN e VBTV), campionesse d’Europa in carica e allenate dall’italiano Santarelli. Contro la Bulgaria Cambi in regia, opposto Antropova, Bosetti e Nervini martelli, centrali Bonifacio e Akrari, libero Spirito. Buone cose anche da Omoruyi entrata a gara in corso.