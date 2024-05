Vnl, un po’ di Lube nelle nazionali. Balaso con gli azzurri in Brasile

Iniziata ieri la Volleyball Nations League 2024 e la Lube in questa primissima fase della lunga e importante manifestazione itinerante "scende in campo" con quattro atleti nelle rispettive nazionali. Oggi esordirà l’Italia, intanto ieri ad Antalya, in Turchia (dove si sono giocate le finali di Champions), la Vnl ha subito riservato un derby biancorosso nel match tra il Canada di Eric Loeppky, neo schiacciatore di Civitanova, e la Turchia dell’opposto Adis Lagumdzija, primo finalizzatore del gruppo ottomano. Inoltre ha esordito la Francia campione olimpica in carica e con il centrale Barthélémy Chinenyeze, contro la Bulgaria che da poche settimane è in mano a coach Gianlorenzo Blengini dopo le dimissioni che hanno chiuso il suo secondo ciclo alla Lube. In questo caso non c’è stato un vero derby fra giocatori perché Aleksandar Nikolov non è tra gli elementi a disposizione di Blengini a causa dei problemi di ernia discale. Oggi è il turno degli azzurri che alle 22.30 italiane, a Rio de Janeiro (si gioca nello storico impianto del "Maracanazinho", sede del trionfo iridato del 1990 e dell’argento olimpico del 2016) debutteranno nel girone B contro la Germania. Sul taraflex Fabio Balaso sarà il libero titolare mentre Mattia Bottolo non sarà del match, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi lo ha inserito nella lista dei "convocabili" per la Vnl ma in questa prima fase è rimasto a Cavalese con gli altri esclusi.

Stavolta la Volleyball Nations League è davvero importante perché terminerà poco prima delle Olimpiadi di Parigi e pertanto sarà occasione per rodare quelle rappresentative che si sono già qualificate e, aspetto fondamentale, darà gli ultimi cinque pass per partecipare ai Giochi. La stessa Italia, nonostante sia campione del mondo e vice campione d’Europa in carica, non è ancora qualificata e per farlo dovrà vincere il più possibile per garantirsi il necessario posizionamento nel ranking che verrà stilato il 24 giugno. Tutti gli incontri saranno trasmessi su Volleyball World e su Dazn che ha acquisito i diritti fino al 2029. La prima fase degli azzurri si svolge in Brasile fino a domenica e dopo la Germania questi incontri: venerdì alle 22.30 l’Iran, sabato alle 19 il Giappone e domenica alle 15 il duello con i padroni di casa. La Vnl poi si sposterà tra Giappone e Canada, gli azzurri saranno nel nord America dal 4 al 9 giugno, quindi a Lubiana dal 18 al 23 (l’altro girone invece nelle Filippine) e le finali tra il 27 e il 30 giugno chiuderanno la kermesse.

Andrea Scoppa