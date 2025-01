Voley serie A1 femminile. Bartoccini, stasera il big match con Pinerolo Ungureanu: "Tranquille ma determinate»

Turno infrasettimanale in serie A1 femminile, la Bartoccini Mc Restauri Perugia stasera (ore 20,30) tra le mura amiche affronta una diretta avversaria in classifica. Dopo il bel successo esterno di domenica le magliette nere ricevono a Pian di Massiano una Wash4Green Pinerolo che si trova in leggero vantaggio nella graduatoria. La fiducia nei propri mezzi è aumentata tra le umbre che si sono rese conto di potersela giocare con molte delle formazioni nella massima categoria. Le padrone di casa dirette dal tecnico Andrea Giovi provano ad allungare la striscia positiva sulla scia dell’entusiasmo. Le perugine vivono un buon momento con la schiacciatrice Gaia Traballi che ha fornito una iniezione di fiducia alla squadra. La schiacciatrice Adelina Ungureanu, una delle ex, presenta così la sfida: "Sarà importante essere tranquille ma determinate, pensando solo alla singola partita. Vogliamo continuare a giocare da squadra, rimanendo unite e compatte. Speriamo poi di ritrovare il calore del nostro pubblico perché è sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi". Le piemontesi allenate da Michele Marchiaro stanno attraversando un periodo altalenante in cui alternano ottime prestazioni ad altre meno convincenti. Tra le ospiti il contributo maggiore lo darà la palleggiatrice azzurra Carlotta Cambi ma le attenzioni maggiori saranno riservate all’esperto martello Indre Sorokaite che si sta rivelando sempre incisiva. Il duello si disputa per la quarta volta, nei precedenti degli anni scorsi ci sono due vittorie per le settentrionali ed una per le perugine. Arbitri: Alessandro Rossi (IM) e Stefano Caretti (RM).

: Ricci – Nemeth, Bartolini – Cekulaev, Traballi – Ungureanu, Sirressi (L).

PINEROLO: Cambi – Smarzek, Cosi – Akrari, Sorokaite – Perinelli, Moro (L).

Alberto Aglietti