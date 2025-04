Voley serie A1 femminile. Oscar delle Black Angels: i trionfi individuali. Ecco le classifiche di rendimento delle ragazze

Domenica, al PalaFenera, è caduta a terra l’ultima palla, quella che fa calare il sipario sulla stagione sportiva 2024/2025 della Bartoccini MC Restauri Perugia. Una stagione in totale crescendo, partita con qualche dubbio e terminata con tante certezze. L’obiettivo primario della salvezza è stato raggiunto con una giornata di anticipo rispetto il termine della regular season, poi l’appendice dei Play-off Challenge, in cui le Black Angels hanno fatto un buon percorso passando il primo turno con Cuneo e fermandosi solo al cospetto di Chieri dopo una gara di ritorno in cui Sirresi e compagne hanno davvero accarezzato l’idea della clamorosa rimonta dopo il k.o. per 3 a 0 dell’andata.

È dunque il momento dei bilanci, anche a livello individuale. Andiamo quindi ad assegnare gli “oscar delle Black Angels” andando ad analizzare le varie statistiche di questa stagione. Si parte dai punti realizzati, dove il primo posto è abbastanza scontato, con Nemeth che ha messo a terra 616 palloni (in regular season solo Antropova ha fatto meglio di lei). Al secondo e terzo posto troviamo in ex aequo Gaia Traballi e Beatrice Gardini con 229 punti a testa. L’oscar degli ace va a Adelina Ungureanu con 27 servizi vincenti; alle sue spalle Gardini a quota 23 e Nemeth a 19. Per quanto riguarda i muri, a primeggiare è Anastasia Cekulaev con 64 ‘block’. Sul secondo gradino c’è Benedetta Bartolini (54) e sul terzo Nemeth (38). Nel fondamentale della ricezione perfetta primeggia ancora Ungureanu con 183 ricezioni ok. Al secondo posto troviamo Gardini (162), mentre al terzo Traballi (110). Percentuale di efficienza in attacco: brilla è Aleksandra Gryka con un pazzesco 51,5 %. Stando alle statistiche al secondo posto c’è Yadhira Anchante ma con 2 punti realizzati in 4 attacchi, mentre a seguire Bartolini (43,8 %) e Nemeth (42,8 %).

Queste le classifiche di rendimento: 616 punti Anett Nemeth, 229 Gaia Traballi, 229 Beatrice Gardini, 219 Adelina Ungureanu, 213 Anastasia Cekulaev. Ace: 27 punti Adelina Ungureanu, 23 Beatrice Gardini, 19 Anett Nemeth, 14 Maria Irene Ricci, 10 Anastasia Cekulaev. Muri: 64 punti Anastasia Cekulaev. 54 Benedetta Bartolini. 38 Nemeth, 22 Gryka, 21 Traballi. Ricezioni perfette: 183 punti Ungureanu, 162 Gardini, 110 Traballi, 11 Pecorari, 4 Bartolini. Percentuale in attacco 51,5 % Gryka, 50 % Anchante, 43,8 % Bartolini, 42,8 % Nemeth, 42,4 % Cekulaev, 41,3 % Ricci.