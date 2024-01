Volley A1 Coppa Italia femminile. Il Bisonte, sfida dura. In casa di Conegliano

Sulla carta è una corsa in salita. Entrato nei quarti di finale di Coppa Italia grazie all’ottavo posto in campionato al giro di boa, stasera con inizio alle 20.30 al PalaVerde di Villorba Il Bisonte Firenze affronterà infatti la prima, la Prosecco Doc Imoco Conegliano che in questa stagione ha fatto il pieno: 24 vittorie su 24 partite disputate fra campionato e Cev Champions League. Per la formazione di Carlo Parisi è la sesta volta che disputa i quarti di Coppa senza però essere mai riuscita a superarli; farcela ora sarebbe un sogno anche se c’è un precedente che alimenta qualche speranza: il 3-2 col quale le fiorentine, dopo aver perso in casa per 0-3, vinsero in trasferta sei anni fa (la formula di allora prevedeva che i quarti si giocassero con partite di andata e ritorno).

Se Conegliano arriva a questa sfida sulla cresta dell’onda anche Il Bisonte è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e con un organico rinvigorito dall’ingresso dell’opposto Kendall Kipp, la ventitreenne californiana arrivata dagli Usa appena due settimane fa e già eletta MVP domenica scorsa nella gara casalinga vinta sull’Itas Trentino per 3-0.

"È stato importante approdare nei quarti di Coppa Italia – afferma Parisi - ma sarà difficile, affrontiamo la squadra più forte di questo campionato. Le ragazze hanno voglia di confrontarsi con tutti e cercheremo di farle entrare in campo con la mente più libera possibile". L’unica ex della sfida indossa la maglia delle Pantere: è Sarah Fahr che ha giocato a Firenze nella stagione 2019/20. Il Conegliano di Daniele Santarelli dovrebbe schierarsi con Joanna Wolosz in palleggio, Isabelle Haak opposto, Kelsey Robinson e Kathryn Plummer in banda, Marina Lubian e Sarah Fahr al centro, e Monica De Gennaro libero. La partita in diretta sulla piattaforma Volleyball World Tv.

f. m.