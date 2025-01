Volley A1 femminile - Il club ha scelto la soluzione interna con Chiavegatti dopo sei ko consecutivi. Il Bisonte cambia: via Bendandi

Le sei sconfitte consecutive - anche se quella di domenica scorsa in casa col Cuneo è avvenuta "solo" al tie-break - sono risultate fatali a Simone Bendandi, il coach ingaggiato a inizio stagione dopo essere stato nei due anni precedenti assistente di Gaspari a Milano, che è stato "sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra" de Il Bisonte Firenze. Lo comunica la società che dopo averlo ringraziato "per il lavoro svolto in questi sei mesi da tecnico delle bisontine augurandogli le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale", dà notizia "di aver affidato la guida della prima squadra al secondo allenatore Federico Chiavegatti, che sarà affiancato da Carlo Maria Mitti e da Lorenzo Librio, anch’essi già componenti dello staff tecnico de Il Bisonte".

Evidentemente la decisione è stata presa con l’intento di dare una scossa alla squadra che, contrariamente a quanto aveva dimostrato nella prima parte della stagione, in questi ultimi tempi si è rivelata caratterialmente incostante e incapace di esprimersi, a tratti, secondo il suo reale potenziale. Va detto infatti che quando mancano solo sei giornate alla fine della regular season del campionato Il Bisonte è terzultimo con 15 punti, solo due in più rispetto a Roma e Talmassons, mentre a quota 16 vi sono Perugia e Cuneo. La situazione, quindi, è ancora rimediabile ma solo nel caso in cui la squadra torni a far punti, soprattutto nei prossimi tre scontri diretti – tutti in trasferta – che la vedranno scendere in campo contro la Roma (domenica prossima), il Perugia (12 febbraio) e Talmasson (23 febbraio). Ovviamente, sulla carta più difficili quelli contro Busto Arsizio, Conegliano e Bergamo che stazionano nei quartieri alti della classifica.

A oggi le biancoblù su 20 incontri ne hanno vinti solo cinque, quattro dei quali nelle prime otto giornate di campionato; l’ultimo successo in ordine di tempo risale allo scorso 21 dicembre quando Il Bisonte si aggiudicò per 3-2 la sfida col Vallefoglia.

Franco Morabito