Volley A1 femminile. Il Bisonte a Conegliano. Pronostico impossibile

Il Bisonte Firenze, reduce dalla sconfitta casalinga della scorsa settimana con il Casalmaggiore che ha interrotto la striscia delle tre vittorie consecutive, ha ricaricato le pile e si mette in viaggio per affrontare oggi alle 17 le pluricampionesse della Imoco Conegliano, finora imbattute in questa stagione nelle sei gare di campionato e a segno anche nella Supercoppa italiana, la settima della sua storia. Inutile dire che per la squadra di Carlo Parisi sarà un impegno in salita, assai difficile, ma a suo favore c’è da aggiungere che giocando contro la formazione sulla carta oggettivamente più forte, che nella passata stagione, oltre al quinto titolo tricolore consecutivo, ha vinto anche il mondiale per club e la Coppa Italia, potrà gestirla con la mente libera, senza alcun timore né soggezione; non sarebbe certo un dramma se anche dovesse perdere.

Parisi è stato chiaro: "Sarà una partita complicata, dovremo entrare in campo con l’approccio giusto senza mai perdere di vista che abbiamo di fronte la squadra che sta dominando, quindi dovremo essere positivi e giocarcela, cercando di approfittare dei momenti in cui loro magari avranno qualche pausa, come ogni tanto succede".

In campo con le ‘pantere’ una ex: Sarah Fahr che ha giocato a Firenze nella stagione 2019-20; da citare anche il precedente della gara del 1° dicembre di due anni fa al PalaVerde quando la vittoria delle bisontine interruppe la striscia record di 76 vittorie in tutte le competizioni dell’Imoco.

Fatta salva qualche non improbabile rotazione la squadra di Daniele Santarelli dovrebbe schierarsi con la polacca Wolosz in palleggio, la svedese Haak opposto, le statunitensi Robinson e Plummer in banda, Squarcini e Fahr al centro, e De Gennaro libero. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv.

