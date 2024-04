Volley a1 femminile. Il Bisonte conferma il libero Ribechi:: "Qui sto benissimo»

Il Bisonte Firenze lavora al presente guardando al futuro. La società del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo ha messo nero su bianco la quinta conferma per la prossima stagione: è il libero Manuela Ribechi, classe 2004, che farà parte del roster della prima squadra anche per il 2024-2025. Come la centrale Acciarri anche Manuela fa parte delle promettenti nuove leve del volley italiano sulla quale il club fiorentino ha scelto di puntare con convinzione trattandosi, tra l’altro, di una giocatrice di grande duttilità, dimostrata a più riprese nella stagione appena conclusa.

"Sono molto contenta di rimanere ancora a Firenze - confessa -, con Il Bisonte mi sono trovata benissimo perché è una società in cui è possibile esprimersi al meglio senza troppe pressioni, e questo mi ha permesso finora di crescere e migliorarmi sia dal punto sportivo che personale". Ribechi si concede anche qualche accenno all’ultima stagione e alla prossima cui guarda già con grande fiducia: "Il campionato appena concluso tutto sommato è andato bene; è vero, abbiamo avuto alti e bassi soprattutto nel finale, ma lo staff e la squadra non hanno mai smesso di farmi sentire coccolata e accolta. Nella prossima invece vorrei consolidare e migliorare ciò che ho imparato finora, e magari anche togliermi qualche sfizio in più a livello di risultati".

f. m.