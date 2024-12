Volley A1 femminile - La squadra firentina, dopo la brillante vittoria a Cuneo, ospita a Palazzo Wanny (ore 17) una diretta concorrente. Il Bisonte non vuole fermarsi, ma c’è Bergamo

Risollevato dalla vittoria in trasferta sul Cuneo che l’ha fatto risalire dall’undicesimo al nono posto in classifica, a +5 dalla zona retrocessione, Il Bisonte Firenze torna a Palazzo Wanny dove oggi alle 17 (diretta su vbtv) affronterà Bergamo, settimo, che lo precede di 6 punti. Per le biancocelesti un’avversaria insidiosa che ha collezionato finora sei vittorie e altrettante sconfitte, e un incontro difficile ma non impossibile se scenderanno in campo con la lucidità, concretezza e determinazione che hanno dimostrato con le piemontesi. Bendandi le allerta sui pericoli della sfida e dà loro la carica: "Questa sarà un’altra partita molto importante per noi, nonché l’ultima del girone d’andata: voglio che entriamo in campo con l’atteggiamento che siamo riusciti a ritrovare e mantenere costante contro Cuneo, con una buona dose di fiducia e con la consapevolezza che sarà un’altra battaglia da combattere con tutto il coraggio e la spregiudicatezza che possiamo esprimere. Bergamo sta disputando un ottimo campionato ma noi dobbiamo rimanere concentrate su noi stesse, portandoci dietro i progressi visti a livello di consapevolezza e carattere".

Oltre all’importanza del risultato del match che, in caso di vittoria da tre punti delle padrone di casa e un analogo successo del Cuneo su Vallefoglia, potrebbe regalare loro l’ottavo posto e quindi l’accesso ai quarti di Coppa Italia, altro motivo di interesse è dato dagli ex che scenderanno in campo. A partire dall’allenatore delle ospiti, Carlo Parisi, e del suo vice Marcello Cervellin che hanno guidato le bisontine fino alla scorsa stagione, per arrivare alle giocatrici che si sono scambiate la maglia, da una parte e dall’altra. Nelle file del Bergamo c’è infatti Cesè Montalvo che giocò a Firenze la passata stagione; al di qua della rete, invece, Nervini, Davyskiba, Butigan e Cagnin. Per chiudere bene il girone di andata e iniziare quello di ritorno col piede giusto, intanto, la società si appella al pubblico perché accorra in gran numero a sostenere la squadra.

f. m.