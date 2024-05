Volley A1 femminile. La Megabox ingaggia Maja Storck

La Megabox aggiunge alla propria formazione un altro innesto di qualità. E’ l’opposto svizzero Maja Storck, nata nel 1998, 1.83, formatasi nel settore giovanile del Vbc Münchenstein e poi protagonista di quattro campionati in Svizzera con il Sm’Aesch Pfeffingen. Nel 2018 si trasferisce in Germania, al Ptsv Aachen, dove disputa due campionati di serie A. Gioca in Germania anche le due stagioni successive con il Dresdner, con cui si aggiudica uno scudetto (assieme alla neocompagna Camilla Weitzel). Segue l’arrivo in Italia, dove vince con la Reale Mutua Chieri (di nuovo assieme a Weitzel) la Wewza Cup e la Challenge Cup. Nello scorso campionato trascina la Wash4Green Pinerolo ad un sorprendente sesto posto, alla pari con la Megabox a quota 37 punti, e alla prima partecipazione ai playoff scudetto. "Seguo il campionato italiano da anni, e quindi ho visto come la Megabox sia cresciuta e diventata una squadra importante – dice la neo arrivata in maglia biancoverde –. Felice di trovare anche coach Pistola e Camilla Weitzel"

b. t.