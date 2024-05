Volley A1 femminile. La Savino conferma. Carol e Ruddins

Le conferme, prima dei nuovi arrivi. La costruzione della squadra 2024-25 della Savino Del Bene, attesa a disputare un’altra stagione di vertice in Italia e in Europa, non poteva prescindere, come prima mossa, dal (ri)collocare al loro posto giocatrici che in quella appena trascorsa abbiano contribuito per livello di gioco, attaccamento ai colori e continuità di rendimento ai suoi successi. Così, dopo aver rinnovato la fiducia alla regista Ognjenovic, all’opposto Antropova, al libero Parrocchiale e alla schiacciatrice Villani, la società ha ora ufficializzato altri due nomi che anche nel prossimo anno entreranno a pieno titolo nel roster della prima squadra: la trentatreenne centrale brasiliana Ana Carolina Da Silva "Carol" e la ventiseienne schiacciatrice californiana Lindsey Ruddins, due pedine preziose sulle quali è stato scelto di continuare a puntare. Carol, attualmente impegnata con la nazionale brasiliana, era arrivata a Scandicci dalla società verdeoro del Praia Clube all’inizio della scorsa stagione con un palmarès di assoluta eccellenza coronato dal titolo di vicecampione olimpico conquistato a Tokyo in finale contro gli Stati Uniti. Nella sua bacheca figurano anche numerose altre medaglie vinte nel corso degli anni nella World Grand Prix e nel Volleyball Nations League. Al debutto nel campionato italiano con la maglia biancoblù ha collezionato, fra campionato e Cev Champions League, 41 presenze mettendo a referto 288 punti, 101 muri vincenti e 32 ace.

Anche per Ruddins la prossima sarà la seconda stagione a Scandicci dov’era arrivata un anno fa, per la prima volta in Italia dopo quattro anni trascorsi in Germania, nell’ultimo dei quali, in forza allo Schwerin, aveva affrontato nei playoff di Coppa Cev proprio la Savino Del Bene mettendosi in evidenza con 15 punti realizzati nella gara di andata e 19 in quella di ritorno. Con la squadra toscana ha collezionato 34 gare di campionato realizzando 128 punti, 9 muri vincenti e 6 ace facendo anche un positivo debutto in Champions, nella quale ha giocato 4 partite mettendo a segno 20 punti, 1 muro e 2 ace.

Franco Morabito