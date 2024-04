Volley A1 femminile La società conferma la fiducia nella regista. Il Bisonte, Battistoni ok. Operazione e rinnovo

Ilaria Battistoni, la palleggiatrice de Il Bisonte Firenze, è stata operata ieri per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento chirurgico, effettuato dal professor Fabrizio Matassi alla clinica fiorentina Villa Cherubini, è perfettamente riuscito. La ventisettenne marchigiana si era infortunata lo scorso 16 marzo nella gara disputata a Milano quando, sul 14-14 del primo set, cadde male a terra da un contrasto a muro e fu trasportata a braccia fuori dal campo fra gli applausi di incoraggiamento del pubblico dell’Allianz Cloud. Per lei inizierà subito la riabilitazione per poter tornare prima possibile in campo. Sempre con la maglia de Il Bisonte in quanto la società comunica ufficialmente che la pallavolista, dopo essere stata protagonista di un grande campionato nel suo primo anno a Firenze, farà parte del roster della prima squadra anche nella stagione 2024/25.

"Sono molto contenta di giocare un altro anno per Il Bisonte – queste le sue parole dopo l’annuncio della conferma -, mi sono trovata bene a Firenze perché è un ambiente in cui si può lavorare nelle migliori condizioni, ma soprattutto, in un momento per me difficile come quello che sto vivendo, sento la fiducia da parte della società: adesso posso pensare solo al mio recupero, sperando di tornare in campo quanto prima e nelle migliori condizioni possibili".

Fa un accenno anche al futuro Ilaria, alla quale rivolgiamo il più fervido augurio: "Non posso dire di essere soddisfatta di questa stagione perché penso che come squadra ci meritavamo di più. Abbiamo fatto molto bene nella prima metà di campionato, raggiungendo anche la qualificazione alla Coppa Italia, poi ci siamo un po’ perse, avendo dovuto affrontare anche alcune difficoltà, ma nonostante tutto in palestra abbiamo sempre dato il massimo. Per la prossima stagione, essendoci alcuni cambiamenti e novità, dovremo cercare di trovare subito un nuovo equilibrio, poi l’obiettivo sarà certamente quello di migliorarsi rispetto a quest’anno, entrando magari nei play off e cercando di toglierci qualche soddisfazione durante il campionato".

Franco Morabito