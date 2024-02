Volley A1 femminile Oggi in campo alle 17. Il Bisonte vuole rialzarsi dopo tre ko consecutivi. Parisi ci crede: "A Busto Arsizio per fare bene»

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, di cui due in trasferta e l’ultima in casa contro l’indomabile Conegliano, oggi alle 17 sul campo del Busto Arsizio (diretta streaming su vbtv) Il Bisonte Firenze dovrà cercare a tutti i costi la vittoria se non vorrà correre il rischio di aumentare il distacco dalla zona playoff. Visti gli incroci delle altre gare la giornata potrebbe essergli favorevole: al momento, infatti, la squadra di Parisi è nona con 24 punti, al settimo posto (28) c’è il Vallefoglia che andrà a giocare a Novara mentre all’ottavo l’Acqua & Sapone Roma (27) riceverà il Casalmaggiore (23) che è decimo e punta all’aggancio in classifica.

All’andata le bisontine si imposero per 3-0 sulla squadra allora allenata da Julio Velasco ma oggi affronteranno un’avversaria sicuramente più agguerrita perché le Farfalle, undicesime, saranno anch’esse caccia di punti per allontanarsi al più presto dalle zone a rischio della classifica. Parisi conosce a fondo la squadra lombarda avendola allenata per undici stagioni fra il 2004 e il 2015 durante le quali ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e due Coppe Cev; altra ex in campo è il libero Giulia Leonardi che vi ha giocato una prima volta dal 2011 al 2015 e poi dal 2018 al 2021.

"In queste due settimane di pausa – spiega Parisi - abbiamo lavorato sodo per cancellare l’ultimo periodo e ripartire sul solco di quanto di buono avevamo fatto a inizio gennaio. Ma non dobbiamo illuderci, sarà una gara delicata sia per noi che per loro; sono una squadra molto aggressiva e dovremo essere preparati a mantenere fiducia nelle nostre capacità anche nei momenti di difficoltà. Ci sono anche dei momenti in cui giochiamo bene, e non sono pochi: nell’ultima partita con Conegliano si è visto che quando la squadra lotta su tutti i palloni e difende, può tranquillamente rimanere attaccata alla partita e mettere in difficoltà ogni avversario".

Finora le due formazioni si sono incontrate ventuno volte con quattordici successi delle Farfalle. Tranne la centrale americana Lauren Stivrins con la quale Il Bisonte ha interrotto il rapporto, Parisi potrà contare sulla squadra al completo; ci sono così tutte le premesse per far bene e aspettare i risultati delle altre. La probabile formazione di Juan Manuel Cichello: Jennifer Boldini in palleggio, Skylar Fields opposto, Martina Bracchi e Rebecca Piva in banda, Giuditta Lualdi e Benedetta Sartori al centro e Giorgia Zannoni libero.

f. m.