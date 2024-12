Archiviata momentaneamente la champions league, si torna a guardare al campionato di superlega maschile e la Sir Susa Vim Perugia prova a migliorare il suo già buon andamento. Domenica prossima Padova sarà ospite a Pian di Massiano, una squadra che all’andata si rivelò molto ostica, portando via un punto ai block-devils. In vista della sfida numero tredici della massima categoria a parlare è lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi: "Sono contento di come va personalmente la stagione, in estate ho fatto una buona preparazione fisica e ora vedo i frutti. Giovedì contro Saint Nazaire non abbiamo giocato la miglior partita dell’anno, ma è stato importante vincere. Nella champions league il nostro obiettivo è arrivare in fondo, ci sono anche altre squadre che migliorano e lavorano per arrivare a quell’obiettivo. Con l’allenatore Lorenzetti ho un buon rapporto, mi ha fatto crescere mentalmente, mi ha fatto vedere i punti forti miei e anche i punti deboli, mette sempre pressione e questa è una cosa buona perché posso affermare che prima mi affidavo molto al talento e ora so che devo lavorare duro. Domenica, come sempre, dovremo fare un buon cambio-palla, poi dovremo cercare di fare al meglio la fase-punto, per questo ci vuole la difesa ed il muro. In questo periodo della stagione ci sono tante partite, ci si allena un po’ di meno, e c’è un po’ di stanchezza in più, però la partita è sempre meglio dell’allenamento, perché è più facile concentrarsi. Simo primi come due anni fa, ma è difficile che commettiamo gli stessi errori, il gruppo è molto unito e siamo ancora più compatti. Se devo trovare un gesto che mi dà maggior soddisfazione dico fare una ricezione buona su battuta forte degli avversari e successivamente fare un punto con un attacco forte".