Volley A2 femminile. Bartoccini, è già scontro al vertice nella sfida in Friuli

PERUGIA – Alla terza giornata della serie A2 femminile è già scontro al vertice per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Oggi pomeriggio le magliette nere saranno impegnate sul campo della Cda Talmassons Fvg che gode di buona salute e proviene da due vittorie consecutive. Le friulane hanno il vantaggio di giocare tra le mura amiche, allenate da Leonardo Barbieri sono consapevoli delle difficoltà che le attendono ma hanno il morale alto e non vogliono fermarsi. Il punto di forza è la centrale Katja Eckl, l’ago della bilancia è la giovanissima regista Chidera Eze Blessing. Tra le ospiti guidate da coach Andrea Giovi c’è un discreto ottimismo ma la concentrazione resta altissima per questo difficile impegno di calendario. Le umbre sono in crescita ed attendono ulteriori salti di qualità, l’elemento in grado di impensierire le avversarie è la schiacciatrice Gaia Traballi, a fare buona guarda nella seconda linea ci penserà invece la libero Immacolata Sirressi. Sarà questo il primo confronto diretto, non sono presenti nemmeno atlete ex di turno.

Perugia: Ricci-Montano, Cogliandro-Bartolini, Traballi-Kosareva, Sirressi (L)

Arbitri: Fabio Pasquali (BO) ed Emilio Sabia (PZ).