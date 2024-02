Volley a2 femminile. Bartoccini, Sirressi: "Niente scuse. È mancata la rabbia»

PERUGIA – Comincia lo sprint finale per il campionato di serie A2 femminile, mancano cinque gare per archiviare la stagione regolare. La Bartoccini Fortinfissi Perugia parte con un piccolo ma significativo vantaggio sulle antagoniste avendo accumulato la classifica migliore. Dopo lo strepitoso successo in coppa Italia è arrivata una netta sconfitta e, pur non avendo minimamente compromesso il cammino della pool promozione, Perugia deve tornare subito ad essere caparbia, aggressiva e affamata. A parlare del momento è capitan Immacolata Sirressi che dice: "Non cerchiamo scuse o alibi per la sconfitta con San Giovanni. Siamo scese in campo senza la rabbia di sempre, quella rabbia agonistica che ti porta a fare tutto meglio, dall’aspetto tecnico-tattico a quello mentale. Loro hanno fatto una gran partita e non tolgo alcun merito al nostro avversario. Sapevamo però benissimo che ci aspettavano col coltello tra i denti nel loro palazzetto. Dunque, zero scuse. È chiaro che Perugia è la squadra da battere e chiunque giocherà contro noi darà più del 100% per avere il nostro scalpo. Per questo non solo dovremo tornare a giocare come fatto sin ora, ma bisognerà dare un qualcosa in più tutte quante e sotto tutti gli aspetti. Domenica c’è un’altra trasferta particolarmente tosta come quella in casa di Macerata, ma il match inizia già martedì con la ripresa degli allenamenti. Serviranno concentrazione, costanza e sacrificio".

Alberto Aglietti