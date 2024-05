Volley A2 femminile. Battista alla Cbf:: "Qui ho trovato progetti ambiziosi»

"Fin dalla prima chiacchierata con il coach Valerio Lionetti sono rimasta colpita dall’entusiasmo e dalle ambizioni per la prossima stagione, che permetterà di centrare tante soddisfazioni alla squadra e a livello personale". Così la schiacciatrice lombarda Valeria Battista (foto) spiega cosa l’ha spinta ad abbracciare la proposta della Cbf Balducci per una stagione da protagonista nell’A2 di volley femminile. "Io e il mio nuovo Club – prosegue - abbiamo gli stessi obiettivi, c’è un progetto di crescita solido e condiviso, quindi ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso insieme". Dopo l’arrivo dell’opposta Decortes la società continua a ufficializzare le novità e Battista è il secondo colpo. La giocatrice ha firmato un accordo di un anno con opzione di rinnovo per il 2025-26. Battista, nata nel 2001 e alta 179 centimetri, è una schiacciatrice che può anche ricoprire il ruolo di opposta. Coach Lionetti può contare sulla classe e potenza della bergamasca, che vanta anche importanti esperienze in A1 e con le Nazionali giovanili. Dal 2021 al 2023 è stata con la Uyba Busto Arsizio tovando come compagna di squadra Lucia Bosetti, attuale direttore operativo della Cbf Balducci. Lo scorso anno ha giocato a Messina dove si è ancora confermata tra le migliori del ruolo nell’A2.