Volley a2 femminile: in campo alle ore 20. Bartoccini pronta all’esame Mondovì

PERUGIA – La serie A2 femminile propone stasera un turno infrasettimanale nella pool promozione, la Bartoccini Fortinfissi Perugia a Pian di Massiano (ore 20) cerca di prolungare il momento positivo contro la Lpm Bam Mondovì per un San Valentino dedicato agli innamorati delle schiacciate. C’è fiducia tra le atlete dirette da coach Andrea Giovi che hanno dimostrato di essere solide in ogni situazione. Per le padrone di casa potrebbe esserci l’opportunità di far giocare qualche elemento meno spremuto come la centrale Princess Atamah. Le ospiti dirette dal coach Claudio Basso, promosso a primo allenatore in corso d’opera, provengono da un sorprendente successo interno che ha innalzato il morale. Tra le piemontesi il punto di forza è l’opposta Clara Decortes. Ci sono quattro precedenti tra le antagoniste che si sono spartite le vittorie, due a testa.

Arbitri: Viterbo (LI) e Polenta (AN).

Perugia: Ricci - Montano, Bartolini - Atamah, Kosareva - Traballi, Sirressi.