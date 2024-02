Volley a2 femminile. La Bartoccini affronta Montecchio per stupire ancora

PERUGIA – Torna in trasferta nella serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Archiviata la coppa Italia la concentrazione torna alta, si disputa oggi la seconda giornata della pool promozione. Con il morale alto le magliette nere vanno ad affrontare la Ipag Ramonda Montecchio Maggiore che è reduce da una sconfitta maturata a Messina. Le venete allenate da Eraldo Buonavita sono attardate in classifica, ma hanno perso solo cinque volte e non vanno assolutamente sottovalutate. Davanti al loro pubblico le padrone di casa avranno voglia di riscattarsi e punteranno sulla forza della opposta Sara Bellia. Un ostacolo impegnativo per il team del tecnico Andrea Giovi, consapevole di essere la squadra da battere che tutti aspettano al varco. Tra le ospiti le garanzie maggiori sembra darle la libero Immacolata Sirressi (nella foto) che è solida in seconda linea. Quattro i precedenti tra le due antagoniste, due a testa le vittorie riportate nelle stagioni precedenti. Sono due le ex di turno, la schiacciatrice Dayana Kosareva e la centrale Benedetta Bartolini. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta streaming gratuita, previa registrazione, attraverso la piattaforma Volleyball World Italia al seguente link. Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano (LE) e Fabio Bassan (MI).

PERUGIA: Ricci - Montano, Bartolini - Cogliandro, Kosareva - Traballi, Sirressi (L).