Volley a2 femminile. La Bartoccini Perugia sfida Montecchio. La grinta di Cogliandro

PERUGIA – La serie A2 femminile è sempre più comandata dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia che è in fuga ed ha incrementato il vantaggio sulle inseguitrici. La classifica permette di avere un margine di sicurezza importante alle umbre che non possono che essere fiduciose per la trasferta di domenica a Montecchio Maggiore. Tra le atlete più in forma c’è la centrale Asia Cogliandro che alla vigilia afferma: "È stata una grande gioia approdare in finale di Coppa Italia. Con Talmassons abbiamo fatto una bella prestazione, è stata una grande gioia approdare in finale di coppa Italia. Ottenere il premio di miglior giocatrice in campo fa sempre un gran piacere, ma se ho potuto esprimermi al meglio il merito è di tutta la squadra. Adesso dobbiamo essere brave a tornare con la stessa mentalità ad affrontare le prossime gare. Sarà bello andare a Trieste per la finale il 18 febbraio, ma rimane pur sempre un’appendice rispetto al campionato che è il nostro obiettivo primario in quanto è da lì che passa la possibilità di andare in massima serie. Negli allenamenti stiamo dando sempre il massimo e acquisiamo sempre maggiore padronanza nei nostri mezzi. Andremo in trasferta con la volontà di fare ancora bene e di riportare la vittoria".