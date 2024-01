Volley a2 femminile. La Bartoccini pronta alla partenza in Pool promozione

PERUGIA – La seconda parte della stagione agonistica di serie A2 femminile sta per prendere il via, dieci giornate per capire chi sarà la squadra promossa nella massima categoria. La Bartoccini Fortinfissi Perugia parte con un piccolo ma significativo vantaggio sulle antagoniste avendo accumulato la classifica migliore. Alla vigilia parla la regista Irene Maria Ricci: "Con Macerata ho vissuto un’esperienza importante e per questo ci vogliamo ancora bene. Con loro ho vinto un campionato di A2 e questo crea un legame profondo. Anche in quella successiva, nonostante tante sconfitte, ho imparato molto. Macerata è una grande società e lo sta dimostrando. Noi arriviamo a questa partita sicuramente in buone condizioni. In palestra lavoriamo alla grande dando sempre qualcosa in più. C’è grande convinzione in ciò che facciamo quotidianamente. Macerata è dotata di grandi altezze e mi aspetto una squadra che farà valere il fondamentale del muro. Noi dobbiamo continuare a spingere come fatto sino ad ora. Questa partita è solo quella iniziale di una fase che sarà lunga. Però, con un’ipotetica vittoria da tre punti, potremmo distanziarle di otto lunghezze e non sarebbe poco".

A.A