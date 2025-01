Volley A2 femminile. La Cbf Balducci al lavoro per il match contro Imola. Lionetti: "Sarà una gara da affrontare con pazienza»

La Cbf Balducci sta gettando le basi per il match casalingo di domenica alle 17 contro Imola con le maceratesi chiamate a dare continuità ai risultati. "Ci attende – coach Valerio Lionetti presenta la squadra avversaria – una formazione capace di difendere tantissimo e di non sprecare nulla. Le romagnole commettono pochi errori e con queste realtà non c’è da farsi prendere dalla fretta o dal nervosismo, ma avere pazienza e sfruttare le occasioni giuste".

Le maceratesi sono reduci dalle importanti vittorie su Messina e Brescia, seconda e quarta nella classifica dell’A2 di volley femminile. "Sono state due partite differenti. In comune hanno dato segnali significativi sulla compattezza del gruppo e sull’importanza dell’apporto dalla panchina che ci ha permesso di risolvere alcune situazioni. Contro le siciliane – spiega Lionetti – ci sono state situazioni in cui ci si è dovuti adattare, mentre in Lombardia le ragazze hanno mantenuto un gioco più lineare. Ritengo che si sia imboccata la strada giusta per prestazioni costanti".

Lionetti ha iniziato a lavorare con questo gruppo sei mesi fa. "Sin dall’inizio – racconta – abbiamo spinto su muro difesa, un fondamentale cresciuto bene nel tempo e adesso siamo più costanti. Dobbiamo invece fare meglio in battuta e in attacco, sono due fondamentali che possono migliorare quando nelle ragazze c’è fiducia che ora stanno guadagnando sempre più".

Dopo 15 giornate c’è San Giovanni in Marignano in testa nel girone A con 40 punti, dietro c’è Messina a quota 36 e tre gradini sotto si trova la Cbf Balducci, "Mi aspettavo un torneo con risultati equilibrati, la capolista ha fatto meglio delle altre e giustamente si trova più in alto di tutti".

La società maceratese informa che è aperta la prevendita biglietti per la gara di domenica, match valido per la settima giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile.