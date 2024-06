Volley A2. Ferri al Banca Macerata:: "Una scelta facile»

È un gradito ritorno la prima novità in casa Volley Banca Macerata: si tratta dello schiacciatore Stefano Ferri, classe 2000. Il giocatore è stato infatti dal 2020 al 2022 a Macerata dopo le esperienze a Potenza Picena tra A2 e A3; lasciato il biancorosso ha poi giocato a Fano mentre nell’ultimo campionato ha vestito la maglia di Brescia in A2. Adesso Ferri ritrova a Macerata coach Maurizio Castellano che lo ha allenato nell’esperienza a Fano. "Sono contento dell’opportunità di tornare a Macerata. Conservo tanti bei ricordi – dice Ferri – delle due stagioni vissute in biancorosso, mi ero trovato bene sia con l’ambiente sia con la società e il gruppo. Adesso che la squadra ha conquistato la A2 si è presentata l’occasione per tornare e non ho avuto alcun dubbio scegliendo con convinzione ancora Macerata".

È una Macerata diversa da quella in cui ha giocato, tuttavia ritroverà qualche faccia conosciuta. "Sarà bello giocare di nuovo insieme con Gabbanelli e Sanfilippo, siamo stati insieme nei miei due anni in biancorosso; mentre conosco come avversari alcuni dei nuovi giocatori della squadra ma avremo il tempo di fare gruppo. È poi un grande piacere anche ritrovare coach Castellano, mi ha allenato a Fano in una stagione importante; è un tecnico preparato e ambizioso".

Anche coach Castellano ricorda bene Ferri: "È un ragazzo dotato di mezzi fisici sopra la norma – spiega il confermato tecnico del Volley Banca Macerata – e con la capacità di interpretare più ruoli. Sono caratteristiche importanti per un giocatore e sono sicuro che Ferri potrà darci una grande mano nel corso della stagione".

La società ha confermato il libero Simone Gabbanelli, il palleggiatore Sebastiano Marsili e i centrali Bara Fall e Gabriele Sanfilippo.