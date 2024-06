Yuasa, così si fa. Organizzazione e tanta volontà

La settimana che si chiude in casa Yuasa Battery è stata assolutamente ricca di novità importanti con volti nuovi e conferme che hanno un peso specifico sulla rosa della prossima stagione. Quella del centrale Marco Cubito, da sei stagioni a Grottazzolina, è una storia importante di amore per questa realtà e un riconoscimento dei valori tecnici e umani di un atleta che proprio con la Yuasa arriverà a vivere la Superlega. Ma il reparto centrali in questa settimana ha esposto il cartello "completo" in vista della prossima stagione. Due i confermati e due i volti nuovi. Saranno ancora in maglia Yuasa proprio Cubito insieme ad Andrea Mattei, uno dei trascinatori assoluti della passata stagione. Su questa solida base si aggiungono i due volti nuovi, uno esperto e uno giovane ma di ampia prospettiva. L’esperienza arriva dalla Francia, ma batte bandiera canadese. Danny Demyanenko, protagonista anche con la propria nazionale in Nation League. Per lui tanta esplosività al servizio della squadra. L’altro volto nuovo è un giovane, classe 2001, come Francesco Comparoni: tantissimi centimetri al servizio della Yuasa con la voglia di confermare quanto di buono ha fatto vedere nelle nazionali giovanili e anche nell’esperienza in prima squadra con Monza. Un reparto dunque che trova il proprio compimento con largo anticipo e che è già un punto fermo e stabile della prossima stagione. Ma le novità non sono mancate neanche nel reparto schiacciatori. Finora qui c’era stata la conferma di Michele Fedrizzi e l’arrivo-ritorno di Olega Antonov, pronto a riabbracciare da atleta Grottazzolina, dopo averla vissuta da bambino al seguito di papà Jari che da queste parti ha scritto pagine indelebili di storia . Un reparto nel quale c’è ovviamente anche la bandiera e il capitano Riccardo Vecchi, il "canterano" che ha vissuto tutta la trafila nel mondo M&G Scuola Pallavolo, partendo dal mini-volley e arrivando alla Superlega. Ma nello stesso reparto di schiacciatori è arrivato anche un giovane bulgaro: Georgi Tatarov, classe 2003, che già stabilmente fa parte della nazionale, vantando anche esperienze in Francia nell’ultima stagione. Insomma un bel quadro che si sta delineando con i prossimi tasselli, anche pesanti, che andranno a comporsi nel corso della prossima settimana probabilmente e sono attesi anche nomi importanti, capaci di far sognare ulteriormente i tifosi. Intanto da oggi prende il via la diciassettesima edizione della Beach Volley Young organizzata proprio dalla M&G Scuola Pallavolo sulla spiaggia di Lido di Fermo con oltre 200 ragazzini presenti. Il volley da queste parti non va mai in vacanza.

Roberto Cruciani