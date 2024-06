La Savino ritrova Castillo. Torna la regina del Caribe

I giochi sono fatti. A completare il roster della Savino Del Bene Scandicci 2024-2025 mancava in pratica un solo pezzo: il libero che, dopo l’addio di Enrica Merlo e la partenza di Martina Armini, dovesse affiancare nel ruolo la confermata Beatrice Parrocchiale. Bene, anche quello è arrivato, anzi: è tornato, visto che si tratta di Brenda Castillo la ’Reina del Caribe’, la trentaduenne dominicana che aveva già indossato la maglia biancoblù per due stagioni (2021-2022 e 2022-2023) prima di una breve parentesi al Vero Volley Milano col quale ha giocato lo scorso campionato, la Coppa Italia e la Champions disputando un’altra annata eccellente col 48,6 per cento di ricezione perfetta in 27 partite.

Sul suo conto ci sarebbe da scrivere moltissimo visto che, dopo i primi anni a San Cristobal, la sua città natale, prima di approdare la prima volta a Scandicci dove vinse una Coppa Cev e una Challenge Cup, ha viaggiato moltissimo all’estero - Porto Rico, Azerbaigian, Brasile – facendo incetta di titoli e riconoscimenti, fra scudetti e premi come "miglior ricevitrice, miglior difesa e miglior libero" di numerosi campionati e di Grand Champions Cup.

A lato di tutto questo va ricordato il suo ruolo fisso – a partire dalle giovanili - con la Nazionale Dominicana con la quale si appresta a disputare dal 27 luglio all’8 agosto a Parigi la sua terza Olimpiade, come protagonista assoluta. Con Brenda Castillo la Savino Del Bene affida così a Stéphane Antiga e al suo staff una squadra di prim’ordine, completa in ogni reparto e con le carte in regola per non far assolutamente rimpiangere la stagione record di un anno fa nella quale, oltre al secondo posto in campionato – per la prima volta nella storia della società – sono state raggiunte le semifinali di Coppa Italia e i quarti di Champions.

"Appena il tempo di gioire dei risultati della passata stagione – aveva dichiarato il direttore sportivo Francesco Paoletti al momento della presentazione di Antiga – che abbiamo dovuto subito voltare pagina per prepararci non solo a ripeterci ma possibilmente a fare ancora meglio".

A giudicare da quanto è stato fatto, in attesa dei responsi del campo, c’è da credere che la promessa e l’impegno siano stati mantenuti".

Franco Morabito