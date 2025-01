Volley A2 maschile. Blitz in Bulgaria, Dimitrov firma per Macerata

Blitz in Bulgaria del Banca Macerata Fisiomed che si assicura Todor Dimitrov. Si tratta di uno schiacciatore polivalente del 2001 che per la prima volta giocherà nel campionato italiano. La sua carriera pallavolistica, che lo ha visto protagonista principalmente in competizioni internazionali, ha avuto come palcoscenico principale la Bulgaria, con esperienze di rilievo con il Neftochimik Burgas nei tornei Cev. L’ultima stagione l’ha invece vissuta con la maglia dell’Aero Odolena Voda, nella Repubblica Ceca. Il giocatore è atterrato nelle Marche in mattinata, ha già conosciuto i compagni. "So – sono le sue prime dichiarazioni – che il livello del campionato è molto alto. Ho avuto l’opportunità di scambiare due parole Samuil (Valchinov, ndr) che mi ha parlato molto bene dell’ambiente, della città e dell’allenatore. Mi piacerebbe iniziare a vincere e contribuire alla salvezza della nuova squadra". Domani alle 16 la Banca Macerata Fisiomed è attesa dall’importante partita contro il fanalino di coda Palmi, una sfida da vincere a tutti i costi.