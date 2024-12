Volley A2 maschile. Coach Castellano: "Banca Macerata Fisiomed da applausi contro la capolista»

"La squadra deve ora fare uno step anche nelle gare in trasferta ed essere più incisiva. Questa vittoria deve farci capire che facciamo una bella pallavolo edi dovere essere ancora più cinici". È quanto si augura Maurizio Castellano, coach della Banca Macerata Fisiomed, dopo la vittoria 3-1 sulla capolista Tinet Prata di Pordenone al termine di una gara molto ben interpretata. "Abbiamo fatto una buona pallavolo commettendo magari anche qualche errore, ma si può vincere comunque come abbiamo dimostrato". Macerata ha risposto bene al servizio della leader. "Loro – osserva il tecnico – hanno dei battitori capaci di mettere pressione, se staccano la palla dalla rete riescono a vincere ma i ragazzi hanno risposto bene anche sotto questo profilo". È stata una bella partita. "Mi dispiace avere visto palas vuoto e mi dispiace per chi non c’era, a casa mostriamo una bella pallavolo e le partite sono spettacolari". C’è anche un altro aspetto positivo emerso dalla gara. "I ragazzi – osserva Castellano – hanno dimostrato di avere fame, noi dobbiamo fare un campionato di sofferenza e non si impara a vincere se prima non impari a soffrire. In futuro dovremo essere costanti e incisivi come contro la capolista".

Ecco l’analisi del match fatta dal centrale Bara Fall. "È stata una buona gara, ma – dice – possiamo fare ancora di più. Contro la leader abbiamo fatto bene la fase break e side out, abbiamo messo in difficoltà i loro attaccanti migliori: ciò ha fatto la differenza". Domenica ci sarà l’ultima gara dell’andata con Macerata che alle 19 farà visita a Ravenna, seconda forza dell’A2.