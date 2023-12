Volley A3 maschile, domani contro Modica alle 16. Virtus, turno in salita. Arriva la più in forma

La Virtus dopo l’opaca prestazione di Palmi, è pronta a rifarsi tra le mura amiche (domani ore 16) con l’Avimecc Modica, una delle squadra più in forma del campionato: quattro vittorie consecutive (Lecce, Sabaudia, Marcianise e Casarano) a soli due punti dai fanesi. Federico Roberti chiama a raccolta tutti precisando l’obiettivo Smartsystem: "Facendo la corsa su Macerata ed in previsione del derby di settimana prossima – afferma lo schiacciatore fanese – bisogna assolutamente far risultato contro Modica. L’Avimecc è una squadra che non molla e darà battaglia per provare a superarci in classifica". Una Virtus che deve imparare dagli errori commessi a Palmi: "Tanti demeriti nostri – afferma il biancorosso – a cominciare dal muro, ma anche in battuta non siamo andati bene. Palmi ha poi giocato una grande partita". Modica farà affidamento sul forte opposto Marco Spagnol (ex Bologna e Savigliano), oltre che sugli schiacciatori Di Franco (ex Montecchio Vicenza) e Chillemi. Insomma, un brutto cliente per i virtussini che, a quattro giornate dal giro di boa, devono conquistare più punti possibili per entrare tra le prime quattro e disputare la final eight di Coppa Italia. Ma gli ospiti di turno hanno una gran voglia di rovinare i piani fanesi come dice lo schiacciatore Marco Spagnol: "A Fano sarà una partita difficile come tutte in questo campionato come abbiamo avuto modo di vedere. La Virtus scenderà in campo con la voglia di riscatto dopo la sconfitta di Palmi, ma noi sappiamo che possiamo dire la nostra e andremo lì per giocarci la nostra partita. Stiamo attraversando un buon momento. Al Palas Allende servirà la nostra miglior partita, andremo lì per giocarcela consci del fatto che possiamo farcela. Per restare attaccati alle big del campionato dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero delle finali, non ci sono squadre da sottovalutare, tutte possono fare risultato contro tutte".

b.t.