VOLLEY A3 MASCHILE. Ermgroup San Giustino beffata a Macerata

BANCA MACERATA

3

SAN GIUSTINO

1

(25-27, 25-19, 25-21, 25-20) MACERATA: Casaro 27, Lazzaretto 13, Fall 10, Marsili 8, Zornetta 6, Orazi, Gabbanelli (L1), Sanfilippo 6, Scrollavezza 1, Pahor, D’Amato, Scrollavezza. N.E. – Penna, Ravellino, Paolorosso (L2). All. Maurizio Castellano.

SAN GIUSTINO: Wawrzynczyk 23, Cappelletti 15, Skuodis 8, Quarta 7, Bragatto 6, Biffi 2, Cioffi (L1), Stoppelli, Cozzolino, Ricci, Troiani. N.E. – Panizzi, Rumori, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Rosario Vecchione (SA) e Mariano Gasparro (SA). BANCA (b.s. 17, v. 9, muri 11, errori 10). ERMGROUP (b.s. 18, v. 4, muri 8, errori 12).

MACERATA - L’assalto alla capolista della serie A3 maschile fallisce, la Ermgroup San Giustino gioca al massimo ma non scalfisce la Banca Macerata. Ospiti avanti in avvio (5-10), Wawrzynczyk va ma sul finale arriva l’aggancio (22-22), allo sprint un errore vale l’uno a zero. La seconda frazione rimane incerta sino al 16-15, Casaro sale in cattedra e fornisce e pareggia. Terzo set comandato dai padroni di casa. Quarto periodo combattuto (12-12), è Lazzaretto la marcia in più che porta al trionfo.