Volley A3 maschile, l’analisi di coach Mastrangelo. "Virtus, con Casarano sono due punti persi»

Dopo oltre tre ore di gioco la Smartsystem si arrende al tie-break sul campo di Cutrofiano contro Leo Shoes Casarano. Dopo aver condotto per due set, c’è stato il prepotente ritorno dei pugliesi che hanno riaperto la sfida che è arrivata al quinto set. Un ultimo parziale al cardiopalma con Fano che non ha sfruttato undici match ball e uno scatenato Roberti. Il prodotto del vivaio biancorosso ha segnato 10 punti solo nel quinto set. Un punto in più o due punti in meno in classifica? "Decisamente due punti in meno – risponde coach Vincenzo Mastrangelo –, proprio perché abbiamo avuto match ball sia nel 3 set che nel quinto. Nell’ultimo parziale siamo tornati ad attaccare molto bene ma non è bastato e un pizzico di fortuna per loro nel turno di servizio sul 14-12 del quinto set ci ha riportato i parità. Poi un susseguirsi di punto a punto e alla fine l’ hanno portata a casa loro".

Il bilancio personale è comunque positivo: "Sicuramente molto positivo, stiamo crescendo in quasi tutti gli aspetti del nostro gioco e sono sicuro come sempre con le mie squadre che alla fine giocheremo la nostra miglior pallavolo possibile". Ciò non toglie che non ci sia da migliorare: "Sono soddisfatto della nostra fase break. Manchiamo in contrattacco ancora e in fluidità di gioco in cambio palla. Ci stiamo lavorando e già domenica scorsa ho visto dei passi avanti". Domenica un’altra trasferta: si va a Lagonegro: "Prepareremo come sempre la nostra partita cercando in questa settimana di migliorare ancora. Incontreremo una pari classifica come Lagonegro e dovremo giocare la miglior pallavolo per portare a casa un risultato positivo". La strada intrapresa è quella giusta, ma c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto lontano dalle mura amiche. L’esperienza del tecnico della Virtus, un gruppo coeso e una società che sostiene la squadra, sono tutti ingredienti per guardare al futuro con fiducia.

b.t.